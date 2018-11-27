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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İran'dan Basra Körfezi'nde gövde gösterisi (2) - HÜRMÜZGAN

İran'dan Basra Körfezi'nde gövde gösterisi (2) - HÜRMÜZGAN

- 9'uncu Uluslararası Havacılık Fuarı - İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi'nin fuardaki konuşması - İran savunma sanayisine ait helikopter, drone, savaş uçağı ve uçak yedek parçaları ile diğer malzemelerin fuarda sergilenmesiİran'dan Basra Körfezi'nde gövde gösterisiHÜRMÜZGAN (AA) - İran, Basra Körfezi'ndeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş Adası'nda savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yaptı.İran'ın güneyindeki Kiş Adası'nda Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari ile askeri yetkililerin katılımıyla 9'uncu Uluslararası Havacılık Fuarı düzenlendi.
Fuarda İran savunma sanayisine ait helikopter, drone, savaş uçağı ve uçak yedek parçaları ile diğer malzemeler sergilendi.Organizasyon kapsamında turizm ile ön plana çıkan Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda İran'ın F - 4 ve F - 14 ile Rusya'ya ait 7 adet MİG - 29 savaş uçaklarıyla gösteri yapıldı. Gösteride "Baltık Arıları" olarak bilinen Letonya'ya ait L - 39 Albatros tipi akrobasi uçakları da yer aldı.Burada bir konuşma yapan Savunma Bakanı Hatemi, bu organizasyonun ABD’nin imajını bozduğunu belirterek, Washington yönetiminin karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Hatemi, komşu ve dost ülkelere de mesajlarının "dostluk" ve "barış" olduğunu belirtti.

General Savunma Sanayi İran Savaş Uçağı Helikopter 

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