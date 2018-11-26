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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İran'daki depremde yaralı sayısı 729'a yükseldi - KERMANŞAH

İran'daki depremde yaralı sayısı 729'a yükseldi - KERMANŞAH

- Deprem nedeniyle bina ve işyerlerinde oluşan hasar - Deprem anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri İran 'daki depremde yaralı sayısı 729'a yükseldiTAHRAN (AA) - İran 'ın Kermanşah eyaletinde dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 729'a yükseldi. İran devlet televizyonunun Acil Yardım Kurumu'na dayandırdığı habere göre, depremde yaralananların sayısı Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab'ta 372, Gilanigarb'ta 170, Kasrı Şirin'de 109, Batı İslamabad'da 54 ve diğer bölgelerde ise 24 olmak üzere toplamda 729'a ulaştı.Depremde ölen olmadığı belirtilirken, yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle halkın geceyi İran Kızılayı'nın sağladığı çadırlarda geçirdiği ifade edildi.Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden dün yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinliğinde yerel saatle 20:07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.Dün akşam saatlerinden sabaha kadar 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 7 tanesi 4 ile 5,5 arasında değişen 148 artçı sarsıntı yaşandı.Irak - İran sınırında 12 Kasım 2017'de meydana gelen ve merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki depremde, İran 'da 620'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 9 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu depremde en fazla can kaybının 559 kişiyle Serpol Zehab kentinde olduğu belirtilmişti.

Televizyon İslamabad Devlet Televizyonu Artçı Sarsıntı Güvenlik Kamerası 

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