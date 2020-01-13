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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İran’da Yoğun Yağış Sele Neden Oldu

- İran’da Yoğun Yağış Sele Neden Oldu

yaşan selden detay görüntü

( TAHRAN ) - İran’da yoğun yağış sele neden oldu TAHRAN

İran Tarım Bild Kar Yağışı 


- İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Eyalette 500 köye ise ulaşım sağlanamıyor. İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel hayatı durma noktasına getirdi. Yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. Sistan-Belucistan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Abbas Ali Ercümendi, sel nedeniyle 500 köye ulaşım sağlanamadığını, bölgeye giden 31 yolun ise kapandığını bildirdi. Ercümendi, selin verdiği en büyük hasarın tarım arazileri ve bahçelerde olduğunu belirterek, “Eyaletin kuzeyinde bulunan Haş kentinde de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Sistan-Belucistan eyaletinin İranşehr, Çabahar, Haş, Dekgan, Seravan, Serbaz, Kenarek, Mircave ve Niykşehr kentlerinde etkili olan yoğun yağış sele neden oldu. Bu kentlerde şu ana kadar toplam 8 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.
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