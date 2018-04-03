Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- İran'da Yangın: 11 Ölü İzle

- İran'da Yangın: 11 Ölü İzle

Yangın yeri

( TAHRAN ) - İran'da yangın: 11 ölü TAHRAN

İran Bild Akalan Benzin 


- İran'ın Huzistan eyaletinin Ahvaz şehrinde bir kafede çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yangının eski bir çalışan tarafından benzin kullanılarak çıkartıldığı iddia edildi. İran'ın Ahvaz şehrinin güneyindeki bir kafede yangın çıktı. Çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
İlk soruşturmalara göre, yangının eski bir çalışan tarafından benzin kullanılarak çıkartıldığı bulgularına ulaşıldı. Ahvaz Emniyet Müdürü Muhammed Safari, şüphelinin olaydan 4 saat sonra yakalandığını bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
Çığ Altında Kalan İranlıların Cesetlerine UlaşıldıÇığ Altında Kalan İranlıların Cesetlerine Ulaşıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı