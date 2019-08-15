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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İran’da Uçak Düştü: 2 Ölü

- İran’da Uçak Düştü: 2 Ölü

iran'da eğitim uçağı düştü : 2 ölü

İran Bild Eğitim Uçağı Şili 

-Detay

( TAHRAN ) - İran’da uçak düştü: 2 ölü TAHRAN

- İran’ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Simnan Eyaleti Kızılay Kurtarma Ekibi, ”Bu sabah Germsar şehrindeki Eflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınında bir eğitim uçağı düştü. Özel şahsa ait olan bu uçak iki kişilikti. Kaza sonucu uçakta bulanan 2 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.
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