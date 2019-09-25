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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İran’da tren kazası: 4 ölü, 35 yaralı

- İran’da tren kazası: 4 ölü, 35 yaralı

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( TAHRAN ) TAHRAN

Vagon İran Tren Kazası Yolcu Treni Helikopter 


- İran’da Zahedan-Tahran seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletlerinde bulunan Zahedan kenti ile başknet Tahran arasında sefer yapan bir yolcu treni raydan çıktı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Eyalet Kriz Masası Genel Müdürü Abdulrahman Şehnvazi, yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak, kazanın raylarda oluşan kum birikintisi sebebiyle yaşandığını kaydetti.
Trenin 5 vagonunun raydan çıktığını belirten Şehnvazi, bölgeye 7 yardım timi, 1 helikopter ve 11 ambulansın gönderildiğini söyledi.

İran Acil Yardımlar Kurumu ise yaptığı açıklamada ölü sayısında artış olabileceğini bildirdi.
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