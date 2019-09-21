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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- İran’da Trafik Kazası:12 Ölü İzle

- İran’da Trafik Kazası:12 Ölü İzle

kaza detay

( TAHRAN ) - İran’da trafik kazası:12 ölü TAHRAN

Polis Tır Şoförü Trafik Kazası Polis Müdürü Trafik Polisi 


- İran’da bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. İran'ın Gülistan eyaleti trafik polisi müdürü Serheng Ali Abdi, Gülistan Caddesi üzerinde gerçekleşen trafik kazasında 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kazanın, tır şoförünün uykuya dalması nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen polis müdürü Ali Abdi, yaralılar arasında durumu kritik olanların olduğunu belirtti.
Abdi, yaralıların Gülistan Hastanesine kaldırıldıklarını söyledi.


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