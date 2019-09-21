- İran’da Trafik Kazası:12 Ölü



- İran’da bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. İran'ın Gülistan eyaleti trafik polisi müdürü Serheng Ali Abdi, Gülistan Caddesi üzerinde gerçekleşen trafik kazasında 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kazanın, tır şoförünün uykuya dalması nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen polis müdürü Ali Abdi, yaralılar arasında durumu kritik olanların olduğunu belirtti.

Abdi, yaralıların Gülistan Hastanesine kaldırıldıklarını söyledi.





