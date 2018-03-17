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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İran'da Nevruz hazırlıkları - TAHRAN

İran'da Nevruz hazırlıkları - TAHRAN

- Tahran 'daki Bazar - i Bozorg (Büyük Pazar)'dan detay görüntüler - Kuru yemiş dükkanı sahibi Danyal Purşehbaz ile röportaj - Giyim mağazası sahibi Ali Hellacian ile röportajBaharın habercisi sayılan Nevruz'u yılbaşı olarak kutlayan İranlılar, bayram hazırlığı ve alışveriş için pazarlara akın etti. İran'da Hicri Şemsi takvimine göre 21 Mart günü kutlanacak olan Nevruz bayramı öncesi başkent Tahran 'ın çarşılarında hareketlilik yaşandı. Nevruz Bayramı yaklaşırken Tahran 'daki Bazar - ı Bozorg'daki (Büyük Pazar) satıcılar yılın en yoğun ve hareketli günlerini yaşıyor.

Alışveriş Yılbaşı Takvim Başkent İranlılar 

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