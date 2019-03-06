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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'İran'da müzakere, diyalog ve konuşma kültürü yok' - TAHRAN

'İran'da müzakere, diyalog ve konuşma kültürü yok' - TAHRAN

"İran'da müzakere, diyalog ve konuşma kültürü yok" - TAHRAN - İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam'ın konuşmasından detaylarTAHRAN (AA) - İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, ülkesinde tartışma ve müzakere kültürü olmadığını, toplumun da düşünsel açıdan çok geri kaldığını söyledi.

Sosyoloji Derneği Barış Grubu tarafından başkent Tahran 'da düzenlenen panelde konuşan siyaset bilimci Zibakelam, İran'daki fikri altyapıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Konuşmasında ülkedeki şiddet ve savaş yanlısı kesimleri eleştiren Zibakelam, savaşın geçmişte Batı ülkelerinde de kutsandığını ancak bu durumun daha sonra değiştiğini belirterek, "Bu algının bizim toplumumuzda da er ya da geç yerleşeceğini düşünüyorum. Çünkü Batı'ya ait birçok şey ülkeye girdi ve bu görüş de benimsenecek." dedi.
İran'da bazı konularda yaşanan değişime işaret eden Zibakelam, "Bundan 20 - 30 yıl önce mesela 'Irak ile yapılan savaşın önü alınabilir miydi?' diye bir soru soramazdınız. Çünkü çok sert bir tepkiyle karşılaşırdınız. Ancak bugün bu mümkün." diye konuştu.
İran toplumundaki en büyük sorunun sistem ya da diğer konular değil düşünsel yönden geri kalış olduğunu savunan Zibakelam, şunları söyledi:"İran toplumu korkutucu bir şekilde düşünsel açıdan geri kalmıştır. İngiltere 4 senedir Brexit ile ilgili karar almaya çalışıyor, fakat bir neticeye ulaşamadı. Bu, İran'da olsaydı 4 dakikada sonuca bağlarlardı. Yani bizde müzakere, diyalog ve konuşma kültürü yok."Zibakelam, İran'a karşı savaş iddialarına da değinerek, "ABD'nin şahin kesimleri İran'a saldırmak istiyor ve savaş tehlikesi var. İran'da da aynı şekilde çatışma ile gücünün artığını düşünen bir kesim var." değerlendirmesinde bulundu.

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