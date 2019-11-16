İran'da mevsimin ilk kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi - TAHRAN Haberi
- İran'ın başkenti Tahran 'da mevsimin ilk kar yağışı - Kar sebebiyle yolda kalan bir kişinin aracının tekerleklerine zincir takması - Araçların karlı yollarda güçlükle ilerlemesi - Kar altında kalan Tahran 'ın havadan görüntüsüİran'ın başkenti Tahran 'da mevsimin ilk kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken şehrin ana arterlerinde trafiği aksattı.Gece başlayan kar yağışı, Tahran 'ın özellikle kuzey kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi.Kar nedeniyle Çamran, Yadigar İmam, Hekim, Rafsancani, Himmet ve Sadr gibi ana caddelerde trafik durdu.
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