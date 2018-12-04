- İran’da Maaşlarını Alamayan İşçilerin Protestosu Büyüyor İzle

-İşçilerin yürüyüşü

-öğrencilerin işçilere destek yürüyüşü



( TAHRAN ) - İran’da maaşlarını alamayan işçilerin protestosu büyüyor TAHRAN



- İran’da maaşı ödenmeyen işçilerin ülkenin dört bir yanında düzenledikleri protestolar büyüyor. Ekonomik anlamda zor günlerde olan İran’ın haftalardır süren protestolarla başı dertte. İran'ın farklı şehirlerinde maaşı ödenmeyen işçiler grevden sonuç alamayınca hakkını sokakta protesto yaparak aramaya başladı.

Ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletinin Şuş şehrinin Heft Tepe şeker fabrikasında işçilerin protestolarıyla başlayan itirazlar kısa sürede ülkenin dört bir yanını sardı. Aylardır maaşlarını alamayan Heft Tepe işçilerine ilk destek Huzistan eyaletinin merkezi olan Ahvaz’dan geldi. Benzer sıkıntılarla zor durumda olan Ahvaz’ın çelik fabrikasının işçilerinin sokak eylemleri 24. gününe girdi. Yetkililerin vaatlerine güvenmeyen işçiler, maaşları ödenmediği ve çalışma şartları düzeltilmediği takdirde itirazlarına devam edeceklerini açıkladı.

Başkent Tahran’ın yakınlarındaki Kerec şehrinde İmam Humeyni Devlet Hastanesi çalışanları da ödemelerindeki gecikmeyi hastanenin önünde protesto etti. İran’ın Kazvin, Hemedan ve Zencan şehirlerinde de benzer nedenlerle işçi ayaklanmaları devam ediyor. Dış politika protestocuların hedefinde Daha önce benzer itirazlarda olduğu gibi sloganlar yine hükümetin dış siyasetini hedef aldı. Ahvaz’da protestocular “Suriye’yi bırak, bizim halimizi düşün” sloganları atarak Tahran’ın Suriye siyasetini eleştirdi.

Öte yandan İranlı yetkililerin her gün kötüye giden ekonomide ABD’nin ambargolarının geri getirilmesini sebep göstermelerine itiraz eden halk “Bizim düşmanımız burada, ABD diyerek yalan söylüyorlar” sloganları attı. İşçi ve öğrenciler omuz omuza İtirazların sokaklara taştığı günden itibaren özellikle başkent Tahran’da öğrenciler, bulunduğu kampüslerde destek yürüyüşü düzenliyor. Ayrıca yürüyüş yapan öğrenciler gözaltında tutulan işçilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

