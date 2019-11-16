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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- İran’da Kış Kendisini Gösterdi Haberi

- İran’da Kış Kendisini Gösterdi Haberi

kar detay

( TAHRAN ) - İran’da kış kendisini gösterdi TAHRAN

Akalan Başkent İranlılar Kar Yağışı Sonbahar 


- İran’ın başkenti Tahran’a yılın ilk karı düştü. İran’ın birçok bölgesinde sonbaharın ilk kar yağışı görülürken, başkent Tahran’a ani gelen kar yağışına İranlılar hazırlıksız yakalandı. Başkent Tahran’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve otoyollarda trafikte aksaklıklar yaşandı. Tahran'ın özellikle kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Çamran, Yadigar İmam, Hekim, Rafsancani, Himmet ve Sadr gibi ana caddelerde trafik durdu. Başkent Tahran’da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde okullar öğleden sonra tatil edildi. Okulların kar nedeniyle yarın da tatil edilmesi bekleniyor.
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