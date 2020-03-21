İran'da hastaneler yetersiz kalınca fuar alanları, spor salonları hastaneye dönüştürülüyor - TAHRAN
- Tahran 'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'dan detay görüntüler - Hastaneye yataklarla teçhiz edilmesi - Sağlık birimi müdürü Dr. Leyli Hüseyni ile röportajTAHRAN (AA) - İran'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Tahran 'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'ın sağlık birimi müdürü Dr. Leyli Hüseyni, AA muhabirine açıklamada bulundu.
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