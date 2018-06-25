- İran’da ekonomik krize sokak gösterileri çığ gibi büyüyor

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( TAHRAN ) - İran’da ekonomik krize sokak gösterileri çığ gibi büyümekte TAHRAN



- Tahran'da iki gün önce greve giden esnaf bugün sokağa inerek ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etti. İran’ın başkenti Tahran’da ülkenin ekonomik istikrarsızlığı ve dövizde yaşanan yükselişe protestolar önce çarşı pazarın greve gitmesiyle başladı.

Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce insanın sokağa inmesiyle eylemler çığ gibi büyüyen bir itiraz dalgasına dönüştü. Başkentteki esnaf özellikle toptancılar ve piyasada önemli yere sahip olan "Tahran Büyük Çarşısı, Tahran mobilyacılar pazarı, Tahran Telefoncular Pazarı"nda ekonomik sorunları protesto etmek için dükkanlarının kepenklerini kapattı. Sokaklara inen protestocular, "10 bin Tümen'e dolar istemiyoruz", şeklinde slogan attı. Protestocular, İran’ın dış siyaseti özellikle de Suriye politikasını kınayan sloganlar attı. Tansiyonun yükseldiğini gösteren sosyal medya görüntülerinde halk “Suriye’yi bırak, halimize bak”, “Bizim düşman burada (İran), ABD'nin düşman olduğunu yalan söylüyorlar" ve “Filistin, Suriye bedbahtlığımızın sebebi” gibi sloganlar atıldı. İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 8 bin tümenin üzerine çıkması ekonomik sorunların döviz piyasasında ne kadar belirgin olduğunun göstergesi olmuştu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti Nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 9 bin tümen hatta zaman zaman 10 bin tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor. Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad hükümetinin zamanında uygulanan ağır ekonomik yaptırımların etkisinden halen kurtulamayan İran, bu kez de ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiği ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması ve İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti. İran Meclisi geçtiğimiz günlerde ekonomik sorunların baş göstermesinin ardından aşırı pahalılıkla mücadele için kapalı oturum düzenledi.

Oturuma Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı da katıldı.

Hükümet Sözcüsü Nubaht, her türlü senaryoya karşı tedbir aldıklarını belirtmişti. İran’ın ticaretinde önemli yere sahip olan Tebriz Kapalı Çarşısından gelen haberlere göre, esnaf her ne kadar Tahran olaylarına muhafazakâr davransa da her an grevlere katılıp şehirde büyük bir sokak harekâtına başlanması an meselesi olarak tartışılıyor. İran güvenlik güçleri Tahran dışında diğer şehirlerde özellikle Tebriz’de ağır güvenlik önlemleri alarak olası halk ayaklanmalarını bastırmaya yönelik hazırlık yaptığına dair bilgi ve görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

