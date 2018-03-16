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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İran'da düşen özel Türk uçağı - Zeynep Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı - BURSA

İran'da düşen özel Türk uçağı - Zeynep Çoşkun son yolculuğuna uğurlandı - BURSA

- Cenaze töreninden detaylarİran'da düşen özel Türk uçağı - Hayatını kaybeden Zeynep Coşkun için Bursa 'da cenaze töreni düzenlendiBURSA (AA) - İran'da düşen jette hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesi, Bursa 'da yapılan törenin ardından toprağa verildi.
Coşkun'un beyaz çiçeklerle kaplı tabutu, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camisi'ne getirildi.
Baba Orhan Coşkun ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Coşkun'un tabutu, cenaze aracına götürüldü.Bu sırada sinir krizi geçiren anne Yasemin Coşkun'a sağlık ekipleri müdahale etti.Cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Coşkun'un ailesi, akrabaları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Coşkun, Görükle'deki aile mezarlığına defnedildi.İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde, 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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