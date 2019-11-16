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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İran'da benzin zammını protestoları sürüyor - TAHRAN

İran'da benzin zammını protestoları sürüyor - TAHRAN

- Tahran 'ın Demavend ilçesinde benzin zammını protesto eden İranlıların kontak kapatarak trafiği durdurması - İranlıların slogan atması - İranlıların yolda ateş yakması - Duran trafikte bekleyen araçlarİran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ediyor.Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bugün ülkenin bir çok kentinde devam eden gösterilere bazı noktalarda güvenlik güçleri sert müdahale etti.Tebriz, Şiraz ve Huzistan gibi kentlerde güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu arbede yaşanırken, Tahran 'daki gösterilerde bazı sürücüler ana yollarda kontak kapatarak trafiği durdurdu.Göstericiler, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attı.Hürremabad, İlam, Kum, Senendeç, Kazvin ve Şahrud kentlerinde de halk benzine yapılan zammı protesto etti.İran devlet televizyonu da ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde dün gece benzin zammını protesto eden kalabalığın üzerine "kimliği belirsiz ve şüpheli" kişilerce ateş açılması sonucu yaralananlar olduğunu duyurdu.

Televizyon Benzin Zammı Devlet Televizyonu Güvenlik Güçleri İranlılar 

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