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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
İran'da 13. Uluslararası RoboCup Yarışması - TAHRAN

İran'da 13. Uluslararası RoboCup Yarışması - TAHRAN

- Fuar alanı ve katılımcılar - Yarışmada yer alan takımlar ve robotlar - Yarışmada yer alan robotların futbol maçında karşı karşıya gelmesiTAHRAN (AA) - 13. Uluslararası RoboCup Yarışması, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkenin katılımıyla İran'ın başkenti Tahran 'da devam ediyor. Tahran 'daki Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen yarışmaların İran ayağında, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Hindistan, Çin, Singapur, Güney Kore, Hollanda, Fransa, İngiltere ve İran'dan 487 takım mücadele ediyor. Yarışmada yer alan robotlar, futbol maçında karşı karşıya geldi.

İngiltere Yarış Robotlar Futbol Maçı Başkent 

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