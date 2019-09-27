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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Uganda Başbakanı Rugunda ile görüştü - NEW YORK

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Uganda Başbakanı Rugunda ile görüştü - NEW YORK

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir araya gelmesiİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda ile New York 'ta bir araya geldi.Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda ile bir araya gelen Ruhani, önceki günkü BM Genel Kurulu hitabında sunduğu "Hürmüz Barış Girişimi" planı ve ABD'nin bölgedeki varlığıyla ilgili değerlendirme yaptı.

İran 

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