Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avusturya Başbakanı Kurz İle Görüştü

- İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avusturya Başbakanı Kurz İle Görüştü

- Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Diplomat Soykırım Basın Toplantısı Toplantı Terör Örgütü 

-- İran Cumhurbakanı Hasan Ruhani

( VİYANA ) - İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avusturya Başbakanı Kurz ile görüştü VİYANA

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz ile görüştü. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Viyana'da Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen ile görüşmesinin ardından, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi. Ruhani ve Kurz, basına kapalı geçen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Avusturya ve İran arasında diplomatik ilişkilerin yaklaşık 160 yıllık geçmişi var. İki ülke arasındaki münasebetler her zaman iyi oldu. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yeni bir uzlaşı sağlanması için görüşmeler Viyana'da gerçekleştirilecek. Burada tarafların olumlu bir sonuca ulaşacaklarına inanıyorum. İsrail'in varlığının sorgulanması ya da yok edilmesi yönündeki ifadeler bizim için kabul edilemez. Yahudi soykırımının hafife alınması kendileri için kabul edilemez. İsrail'in güvenliği Avusturya için tartışma konusu değildir” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Avusturya ile görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve nükleer anlaşmanın konuşulduğunu dile getirdi. Ruhani konuşmasının devamında “İran dünyadaki Yahudilerle iyi ilişkiler içindedir. Bölgedeki insanlara yaptırım uygulayan, Gazze'yi kuşatan ve Suriye'de DEAŞ'a yardım eden İsrail, bölgede çok yıkıcı bir rol oynuyor. Suriye'deki gelişmelere de Türkiye, İran ve Rusya'nın katılımıyla sürdürülen Astana görüşmelerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede önemli başarı sağladı, ancak örgüt ABD ve İsrail tarafından destekleniyor’’ diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı