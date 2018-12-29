Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İran büyükelçisinin şoförünün 30 yıl tuttuğu notlar ortaya çıktı İzle

İran büyükelçisinin şoförünün 30 yıl tuttuğu notlar ortaya çıktı İzle

NOTLARIN TUTULDUĞU KİTAPLARDAN GÖRÜNTÜ

İsaf İran Devrim İran Devrimi Uttu 

-NOTLARDAN DETAYLAR
-YAZILAN NOTLARIN OKUNMASINDAN GÖRÜNTÜ
-ANTİKACI AZİZ ALÇİÇEK RÖP

( BURSA -ÖZEL)- Her günü her şeyi tek tek not tutarak, 1968-1994 yılı arasında İran büyükelçiliğinde yaşananları anlattı BURSA

- Bursalı antikacının eline geçen İran başkonsolosluğu şoförünün notları, Türkiye’nin ve İran’ın kritik dönemlerine ışık tutuyor. 1968 ve 1994 yılında İran başkonsolosluğunda şoförlük yapan Türk vatandaşı, o dönemde her gününü tek tek not tuttu. İran büyükelçiliğinde olanların hepsini yazan şoförün notlarında İran devrimi öncesi ve sonrası yaşanan büyük değişim dikkat çekiyor. Antikacı Aziz Alçiçek’in eline geçen notlar İran büyükelçiliğinin yaşantısına ve Türkiye’nin 26 yılına ışık tutuyor. Notlarda İran büyükelçiliğine kimler gelmiş, kimler misafir edilmiş, ne yemekleri yenilmiş, kimlerle görüşmeye gidilmiş hepsi yazılı. Okuyanı farklı bir dünyaya götüren notlar Aziz Alçiçek tarafından satışa çıkartıldı. İran büyükelçisinin şoförünün tuttuğu notlarla ilgili bilgi veren Aziz Alçiçek, “Bu notları İstanbul’dan sarraf bir arkadaşım bana tavsiye etti. İncelediğimde çok değişik notlar olduğunu gördüm. 1979 yılında İran devriminde konsolosluktaki değişiklikleri ve o gün yaşanan olayları anlatmış. Türkiye ve İran’ın kritik dönemlerini anlatan notlar var, ben bu notları satışa çıkartacağım. Şoför aldığı her şeyin ücretini not etmiş. Bu notlardan Türkiye’nin ekonomisiyle ilgili bilgiler bulmak mümkün. Devrimden önce İran konsolosluğunda alkollü kokteyl veriyorlar. Devrimden sonra alkol yasaklanıyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı