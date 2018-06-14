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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
İran asıllı 4 aylık bebek yatağında ölü bulundu

İran asıllı 4 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Olay yerinden ve polis araçlarından görüntü

Bebek Sarılar Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-Anne ve yakınlarından görüntü
-Bebeğin battaniye ile taşınıp cenaze arazına konulmasından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de İran asıllı 4 aylık bir bebek yatağında ölü bulundu. Bebeğin öldüğü ise annesinin hareketsiz yatmasından şüphelenerek durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, olay 15 Mayıs Mahallesindeki bir apartta meydana geldi. İddialara göre, İran asıllı Zahra Najafi isimli kadın 4 aylık bebeği Shorana Najafi’yi sabaha karşı emzirdikten sonra uyudu. Öğlen saatlerinde bebeğinin yatağında hareketsiz yattığını gören anne önce akrabalarına bildirerek yardım istedi. Aynı apart da kalan ailenin yakınları bebeği görünce olayı 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 4 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti. Talihsiz bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından görevliler tarafından bir battaniye sarılarak cenaze aracına konuldu. Bebeği ölen Zahra Najafi ise yakınlarının yardımıyla ayakta kalmaya çalıştı.Küçük bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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