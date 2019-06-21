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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- İran: “ABD İHA’sını düşürmeden önce 3 kere ikaz ettik”

- İran: “ABD İHA’sını düşürmeden önce 3 kere ikaz ettik”

İran'ın ABD'nin askeri insansız keşif IHA'sını düşürmesiyle ilgili görüntüler

( TAHRAN ) TAHRAN

Televizyon İnsansız Hava Aracı Devlet Televizyonu Hava Sahası Başkent 


- İran Devrim Muhafızlarının Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Ali Hacızade, ABD’nin askeri keşif İHA’sını üç kere uyardıktan sonra düşürdüklerini söyledi.

Amir Ali Hacızade İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD’nin askeri keşif yapan insansız hava aracını

İran hava sahasına girmemesi konusunda 3 kere uyardıklarını, yerel saatle 03.55'te yapılan uyarılara cevap alınamaması üzerine saat 04.05’te ABD İHA'sının düşürülmesine karar verdiğini belirtti.
Hacızade, ABD hava aracının Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’den kalkarak İran’ın sınırlarını ihlal ettiğini ve ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

IHA’nın en ağır parçalarını denize düşerken tespit ettiklerini ve bu parçaları başkent Tahran’a getirdiklerini söyleyen Hacızade, uçağın enkazının Washington’un İran sınırını taciz ettiğinin delili olduğunu kaydetti.
ABD’nin düşürülen insansız hava aracı RQ-4C’nin 200 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.
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