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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İran’a götürülmek istenen 14 bin 738 adet tıbbi ilaç ele geçirildi

İran’a götürülmek istenen 14 bin 738 adet tıbbi ilaç ele geçirildi

Ele geçirilen ilaçlar

( VAN ) - VAN

Market İran Akalan İslam Harekete Geç 


- Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda,. Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların yasadışı yollardan temin ettikleri tıbbi ilaçları İran İslam Cumhuriyetine sevk edecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine Tepebaşı Mahallesi’ndeki bir markette yapılan aramada, 30 farklı marka ve cinsten toplamda 14 bin 738 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. (MSA-Y)
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