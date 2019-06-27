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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Iraklılar elektrik yokluğunda 50 derece sıcaklıkla mücadele ediyor - BAĞDAT

Iraklılar elektrik yokluğunda 50 derece sıcaklıkla mücadele ediyor - BAĞDAT

- Bağdat 'ın Bab'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesi - Caddelere esnaf tarafından yerleştirilen duşlar - Duşların altında serinleyen vatandaşlar - Bağdat lı Casim Uday ile röportaj - Caddelerdeki vantilatörlerin önünde serinleyen vatandaşlar - Mahalle jeneratörünün bulunduğu yer - Mahalle jeneratörü sahibi Uday Falih ile röportajIrak'ta hava sıcaklığı yaklaşık 50 dereceye ulaştı. Iraklı vatandaşlar, sıcaklarla birlikte ülkede kronikleşen elektrik kesintisi sorunuyla boğuşuyor.Başkent Bağdat 'ta hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaşmasıyla zor anlar yaşayan vatandaşlar kent merkezindeki Bab'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesindeki esnaf tarafından yol kenarına yerleştirilen duşlarda serinlerken, halk elektrik kesintisinden şikayet ediyor.AA'ya konuşan, Bağdat lı Casim Uday, "Elektrik günde ortalama 4 saat veriliyor. Mahalle jeneratörleri yakıt temin edemediği için tam randımanlı çalışmıyor. Sıcaklardan dolayı arızalanıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı jeneratör ücretini ödemeyenler var. Caddelerde esnaf tarafından yerleştirilen duşlarda serinlemeye çalışıyoruz. Sıcaklıklar 50 dereceyi buluyor. Sokakta baygınlık geçirenler oluyor." diye konuştu.
Bağdat 'ta en kalabalık nüfusun bulunduğu Medinet'ül Sadr bölgesinde AA muhabirine konuşan mahalle jeneratörü sahibi Uday Falih, "Yakıt temininde zorlanıyoruz. Hükümet bu konuda yeteri kadar destek vermiyor. Sıcaklıklar bugün 50 dereceyi geçecek gibi. Jeneratörler yüksek sıcaklıklara karşı dayanamıyor ve sürekli arızalanıyor. Milleti her yaz bu tür zorluğa alıştırdılar." dedi.

Hava Sıcaklığı Muhabir Kalaba Alabalık Elektrik Kesintisi 

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