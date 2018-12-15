Iraklı Türkmen Ailelerin geri dönüş sevinci İzle

-Iraklıların görüntüsü

-Kaddo Muhammed Nuri’ın konuşması

-Çocuklara kıyafet dağıtılması

-İHH Suriye Kilis Koordinatörü Serkan Öktem’in konuşması

-Iraklıları taşıyan otobüslerin Irak’a gitmesi



( KİLİS ) KİLİS



- Irak’ta terör örgütü DEAŞ zulmünden Suriye’ye kaçan çoğunluğu Türkmen 400 Iraklı daha Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla yurtlarına dönüyor. Irak Dış işleri Bakanlığının Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı insani diplomasi çalışmaları neticesinde Suriye’ye göçmek zorunda kalan Iraklılar yurtlarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Suriye’deki sığınmacı kamplarında barınan Ramadi, Fellucce, Musul, Kerkük ve Telafar bölgelerinden kaçan ıraklılar gümrük işlemlerinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirildi.

Yapılan yardımlar konusunda Türkiye’ye teşekkür eden Irak Hükümeti göç bakanlığı görevlisi Kaddo Muhammed Nuri, “2016 yılından bu yana Türkiye’de yer alan konsolosluğumuzca Iraklılara gerkli hizmetleri vermeye çalışıyoruz ve şuan Suriye sınırındayız Irak hükümeti olarak vatandaşlarımızın yurtlarına dönmelerine yardımcı oluyoruz. İHH insani yardım vakfıda bizlere lojistik anlamında destek veriyor bugun 400 kadar ıraklı vatandaşımızı yurtlarına döndüreceğiz. Buradan Türkiye hükümetine ve İHH vakfına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Irak Konsolosluğu ve Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılan Iraklılara, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından kışlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı. Iraklı Türkmenlere yapılan yardımlar hakkında konuşan Suriye Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, "Bugün İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye’de yaşayan Iraklı aileleri, Irak yetkilileri ve Türkiye yetkilileri ile ortak yaptığımız çalışma sonrası ülkelerine dönüyorlar. 400 kişi burada evrak işlemleri bitip ülkelerine dönecekler. Bunların yarısı çocuklardan oluşmakta. Bizler bu çocuklarımıza ayakkabı, mont ve elbise hediye ettik” diye konuştu.

Yapılan kontrolün ardından Iraklılar, Türkiye üzerinden otobüslerle ülkelerine gitmek üzere yola çıktı. (MAD-SD-

