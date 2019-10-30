'Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz' (1) - İSTANBUL İzle
"Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz" (1) - İSTANBUL - Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed el - Ubeydi ile röportajİSTANBUL (AA) - Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed el - Ubeydi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'ye, Türkiye - Irak arasında kültür, eğitim ve spor alanlarında yapılacak çalışmalar, ülkedeki son gelişmeler ve İslam dünyası gençleri arasında diyaloğun artırılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
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