Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Iraklı genç cep telefonu ve para gaspından tutuklandı

Iraklı genç cep telefonu ve para gaspından tutuklandı

Iraklı gencin adliyeden çıkışı

Polis Aracı Polis Cep Telefonu 

-Polis aracına binişi
-Polis aracından inip başka bir polis aracına binişi
-Polis aracının içinde görüntüsü
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da Iraklı uyruklu bir genç, cep telefonu ve para gaspından tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Muhammed Ali Ahmed'in evine gelen Iraklı gençler 2 adet cep telefonu ve 200 lira parasını gasp etti. Olay polise haber verildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili Irak uyruklu 18 yaşındaki Mustafa Qusay Ali Qusay'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı genç bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı