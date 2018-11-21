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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Irak ve Türkiye arasında akademik işbirliği - FELLUCE

Irak ve Türkiye arasında akademik işbirliği - FELLUCE

- Programdan detaylar - Prof.Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu ile röportajIrak ve Türkiye arasında akademik işbirliğiBAĞDAT (AA) - Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Felluce Üniversitesi’nde, akademik camianın katılmasıyla bilimsel kurultay düzenlendi.
Felluce Üniversitesi'ndeki "Uluslararası Bilim ve Bilgi Kurultayı"na Türkiye'den Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Prof.Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu katıldı.
AA muhabirine konuşan Azizoğlu, "Türkiye'nin bu coğrafyada, yaşatmak istediği, birlikte yaşama ve kardeşlik olgusuna uyarak, 'dini, dili, ırkı ve rengi ne olursa olsun' felsefesine bizler de yüksek öğretimle destek olmaya çalışıyoruz." dedi.
Bağdat ve Felluce 'ye ilk defa geldiğini dile getiren Azizoğlu, dünyanın birçok ülkesinden gelen Müslüman akademisyenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Azizoğlu, "İnanıyoruz ki, Irak, Türkmen, Kürt ve Araplarla yeniden birlikte yaşama kültürüne sahip olacak." şeklinde konuştu.
Söz konusu kurultaya, Türkiye'nin yanı sıra Irak'a komşu Arap ülkelerinden de akademisyenler katıldı.
Felluce Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Konseyi üyesidir.

Yüksek Öğretim Efes Muhabir Felsefe 

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