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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi İzle

Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi İzle

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ

Polis Akalan Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda kaldıkları evde yakalanan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift I.Z.K (21) ve W.S.H.’nin (23) Bolu’da yaşadığını tespit etti. Şüpheli şahısların yaşadıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, I.Z.K. ve W.S.H.’yi gözaltına aldı. Evde çok sayıda örgütsel dokümanla yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 4 gün boyunca sorguları süren DEAŞ’lı çift, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DEAŞ şüphelisi çiftin Türkiye’de irtibatlı olduğu kişilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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