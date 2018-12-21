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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Irak'tan Gelen ABD Konvoyu Suriye'ye Girdi

- Irak'tan Gelen ABD Konvoyu Suriye'ye Girdi

tır konvoyu

Karya Havai Fişek Askeri Birlik 

-genel görüntüler

( KAMIŞLI ) - Irak'tan gelen ABD konvoyu Suriye'ye girdi KAMIŞLI

- Gece saat 22.50 sıralarında Irak üzerinden geldiği tahmin edilen yaklaşık 200 araçlık sivil tırlardan oluşan ABD'ye ait konvoy Kamışlı ilçesine ulaştı. Büyük bölümü boş olduğu görülen tır konvoyunda kasasında beton bariyer olan ve bazı akaryakıt tankerleri de yer aldı. Konvoyun geçişinden önce havai fişekler atılırken konvoy nedeniyle Kamışlı kent merkezinde trafik sıkışıklığı yaşandığı görüldü.
Suriye'nin güney tarafına hareket eden ABD'ye ait konvoyun, Suriye'den çekilme kararı alan ABD askeri birliklerini taşımak amacıyla geldiği ileri sürüldü.
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