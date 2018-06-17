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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Irak'taki Türk seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor - BAĞDAT

Irak'taki Türk seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor - BAĞDAT

- Oy kullananlardan detaylar - Büyükelçi Fatih Yıldız ile röportajIrak'taki Türk seçmenlerin oy verme işlemi sürüyorBAĞDAT (AA) - Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri devam ediyor.Irak'ın başkenti Bağdat 'ta yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.
Bağdat Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta ilk oyu kullanan Büyükelçi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:"Yeni dönem milletvekilliği için Bağdat 'ta bulunan vatandaşlarımız oylarını kullanmaya başladı.
Burada sandık açılması Türkiye'deki demokratik uygulamaların yaygınlığı demektir. Türkiye, vatandaşlarına güvenlik durumu ve mesafe gözetmeden hemen hemen dünyanın her yerinde demokratik uygulama hakkı veriyor."Büyükelçi Yıldız, Irak'ın Erbil Başkonsolosluğunda da oy verme işleminin yapıldığını sözlerine ekledi.

Muhabir Yurt Dışı Başkent Milletvekilliği 

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