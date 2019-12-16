Irak'taki Türk Kızılayı çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERBİL - Fotoğraf seçimlerinden detaylarERBİL (AA) - Türk Kızılayı Irak Delagasyonu ekibi, Erbil kentindeki Türk Kızılayı ofisinde Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Kızılay çalışanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
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