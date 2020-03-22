Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
- Irak’taki Türk işçilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

- Irak’taki Türk işçilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Yol çalışmalardan detay

Onarım Çalışması Sağlık Çalışanları Kışla 

-İşçilerin çektiği video

( BAĞDAT ) BAĞDAT

- Irak’ta bulunan Türk işçileri, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek mesajı gönderdi. Bağdat ve Necef arasındaki otobanda yapım ve onarım çalışması yapan Türk işçileri, Türkiye’de korona virüsle mücadelede canlarını riske atarak özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek mesajı gönderdi. İşçiler, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek alkışlarla desteklerini gösterdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle KarşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı