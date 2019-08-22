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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Irak'taki ilk seyyar benzinlik yolda kalanların imdadına yetişiyor - SÜLEYMANİYE

Irak'taki ilk seyyar benzinlik yolda kalanların imdadına yetişiyor - SÜLEYMANİYE

- Seyyar benzinlik aracının yolda ilerlemesi - Seyyar benzinlik aracını kullanan görevli - Görevlilerin araçlara benzin doldurması - Benzin satın almak için sıraya giren araçlar Irak'ta ilk kez hayata geçirilen seyyar benzinlik projesiyle, yakıtı biterek yolda kalan araçların imdadına yetişiliyor.Seyyar benzinlik projesi Süleymaniye 'deki bir şirket tarafından hayata geçirildi. Şimdilik 5 araçla başlatılan uygulama, Iraklılar tarafından yoğun ilgi görüyor.AA muhabirine konuşan projenin sahibi Kâra Ahmed, seyyar benzinlik uygulamasının Irak'ta bir ilk olduğunu söyledi.

Projeyi ilk olarak geçen Kurban Bayramı'nda uygulamaya koyduklarını anlatan Ahmed, "Seyyar benzinlik uygulaması Irak ve bölge için bir ilk. Daha önce ABD, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde gerçekleştirilen bu uygulamayı Irak halkı bizimle tanıdı." dedi.

Muhabir Şili Benzin 

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