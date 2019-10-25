Irak’taki hükümet karşıtı protestolar sürüyor - BAĞDAT
- Göstericilerin elinde Irak bayrakları taşıması - Göstericilerin slogan atması - Bölgede ambulansın hazır bulunması - Gösterilerden detaylarBAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat ’taki Tahrir Meydanı’nda hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Bağdat lılar, ellerinde Irak bayraklarıyla hükümeti protesto ediyor. Güvenlik güçleri ise zaman zaman göstericiler dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunuyor.
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