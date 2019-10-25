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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Irak’taki hükümet karşıtı protestolar sürüyor (2) - BAĞDAT

Irak’taki hükümet karşıtı protestolar sürüyor (2) - BAĞDAT

- Bağdat 'taki Tahrir Meydanı'ndan detaylar - Göstericilerin elinde Irak bayrakları taşıması - Göstericilerin slogan atması - Güvenlik güçlerinin gösteriye müdahalesi - Bir göstericiye gaz bombası isabet etmesi - Bölgede ambulansın hazır bulunması - Gösterilerden detaylarBAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat ’taki Tahrir Meydanı’nda hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Bağdat lılar, ellerinde Irak bayraklarıyla hükümeti protesto ediyor. Güvenlik güçleri ise zaman zaman göstericiler dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunuyor.

Protesto Göz Yaşartıcı Gaz Gaz Bombası Hükümet Hükümet Karşıtı 

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