Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenler için anı köşesi - BAĞDAT
- Tahrir Meydanı'ndaki binalara asılan pankart, döviz ve bayraklar - Gösterilerde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının önünde mum yakılması - Göstericilere müdahalede kullanılan gaz bombalarının kapsülleri ve mermilerin sergilenmesi - Irak bayrakları alan göstericiler - Meydandaki seyyar bir mescitte namaz kılan göstericilerBAĞDAT (AA) - Irak'ta 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Iraklı göstericiler başkent Bağdat 'ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı'nda toplandı. Gösterilerde hayatını kaybedenler için Tahrir Meydanı'nda anı köşesi yapıldı. Anı köşesinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ile müdahalelerde kullanılan gaz bombası kapsülleri ve mermiler sergilendi. Iraklılar, fotoğrafların önünde mum yaktı.
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