Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler - BAĞDAT Video
- Başbakanlık ofisi yakınlarındaki Alavi Köprüsü'nde yanan lastiklerden detaylar - İtfaiye araçlarının köprüdeki yanan lastikleri söndürmek için hareketi BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat 'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti. Göstericiler, başkentin merkezinde bulunan Başbakanlık ofisi yakınlarındaki Alavi Köprüsü'nde lastikleri ateşe vererek yolu trafiğe kapattı.
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