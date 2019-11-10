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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Irak'taki gösteriler - BAĞDAT

Irak'taki gösteriler - BAĞDAT

- Sinek Köprüsü çevresindeki göstericiler - Yaralanan ve gazdan etkilenen göstericilere yardım edilmesi Irak 'ta güvenlik güçlerinin başkent Bağdat'taki göstericilere müdahalesi sürüyor.Güvenlik güçleri, başkentin en güvenli bölgesi ve devlet ve diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye açılan Sinek Köprüsü'ne yakın bir konumda göstericileri göz yaşartıcı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. Göstericiler yoğun gazdan kaçmak için cadde ve sokaklara dağıldı. - Irak 'taki kanlı gösteriler Irak lılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 280'in üzerinde gösterici, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

Güvenli Bölge Güvenlik Güçleri Göz Yaşartıcı Gaz Gaz Bombası Harekete Geç 

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