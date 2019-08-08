Irak'taki ekonomik durum kurbanlık piyasasını da etkiliyor (3) - KERKÜK Haberi
- Irak'ın Kerkük kenti - Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabası yakınında kurulan hayvan pazarı - Hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen Iraklılar - Kurbanlık hayvanlardan görüntüler - Kurbanlık almaya gelen Kerkük lü Taha Cevat ile röportaj - Kurban satış bölgesinde alıcı bekleyen Kasım Ahmed ile röportajIrak'ta terörle mücadelenin yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor.AA muhabirine konuşan Iraklılar, Kurban Bayramı'na az bir zaman kalmasına rağmen yaşanan ekonomik sıkıntı ve alım gücünün azalmasına karşılık artan fiyatlar nedeniyle hayvan pazarlarında önceki yıllara göre daha durgun bir hava olduğunu söylüyor. Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabası yakınında kurulan hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 150 ile 600 dolar arasında, büyükbaşlar ise 900 ile 3 bin dolar arasında satışa sunuldu.Hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen Kerkük lü Taha Cevat, " Kerkük 'te kurbanlık fiyatları geçen yıla göre daha yüksek. Bu nedenle insanlar maddi imkanlarına göre daha mütevazı kurbanlık seçmek zorunda kalıyor." dedi. Kurban satış bölgesinde alıcı bekleyen Kasım Ahmed ise bayram yaklaştıkça pazarın canlanmasını beklediklerini söyledi.
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