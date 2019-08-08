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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Irak'taki ekonomik durum kurbanlık piyasasını da etkiliyor (2) - ERBİL Haberi

Irak'taki ekonomik durum kurbanlık piyasasını da etkiliyor (2) - ERBİL Haberi

- Erbil kentindeki bir kurbanlık hayvan pazarı - Iraklıların kurbanlık hayvan satın alması - Hayvan pazarında müşteri bekleyen Nureddin Surçi ile röportaj - Kurbanlık hayvanlardan görüntülerIrak'ta terörle mücadelenin yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor.AA muhabirine konuşan Iraklılar, Kurban Bayramı'na az bir zaman kalmasına rağmen yaşanan ekonomik sıkıntı ve alım gücünün azalmasına karşılık artan fiyatlar nedeniyle hayvan pazarlarında önceki yıllara göre daha durgun bir hava olduğunu söylüyor. - Erbil 'deki hayvan pazarları geçen yıllara göre daha durgun Erbil kent çevresinde kurulan hayvan pazarlarında bayram öncesi görücüye çıkan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını beklerken kurbanlık develer ilgi çekiyor.Hayvan pazarında müşteri bekleyen Nureddin Surçi, büyükbaş hayvanlara yoğun talep olduğunu belirtse de satışların önceki yıllara göre durgun olmasından şikayet ediyor."Geçen yıla göre pazardaki hareketlilik beklediğimiz düzeyde değil. Bayram yaklaştıkça pazardaki yoğunluğun da artmasını ümit ediyoruz." diyen Surçi, büyükbaş hayvanların yaklaşık bin 100 ile bin 700 dolara, küçükbaş hayvanların ise 150 ile 300 dolara alıcı bulduğunu, kurbanlık develerin ise yaklaşık 2 bin dolara satışa sunulduğunu aktardı.

Kurbanlık Hayvan Terörle Mücadele Büyükbaş Hayvanlar Hayvan Pazarı Büyükbaş Hayvan 

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