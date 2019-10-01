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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Irak'ta Yüzlerce Kişi Yolsuzlukları Protesto Etti

- Irak'ta Yüzlerce Kişi Yolsuzlukları Protesto Etti

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Boğulma Tehlikesi Protesto Güvenlik Güçleri Yolsuzluk Göz Yaşartıcı Gaz 

-detay

( BAĞDAT ) - Irak'ta yüzlerce kişi yolsuzlukları protesto etti BAĞDAT

- Irak'ta yüzlerce kişi ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etti. Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etti. Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, ülkedeki yolsuzluğa karşı slogan atarak vatandaşlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesini istedi. Irak İnsan Hakları Yüksek Komitesinin üyesi Ali El Bayati, güvenlik güçlerinin Tahrir Meydanı’ndaki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve sıcak su toplarını kullandığını söyledi.

Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin, göstericileri Tahrir Meydanı'nı Yeşil Bölge'ye bağlayan el-Jumhuriya Köprüsü'nü geçmelerini engellemek için kapattığını ve göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.
17 kişinin atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ve bazılarının çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
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