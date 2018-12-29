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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Irak'ta yılbaşı hazırlıkları - ERBİL

Irak'ta yılbaşı hazırlıkları - ERBİL

- Yılbaşına özel ışıklandırılmış caddeler - Yılbaşı kutlamaları için süslenmiş Tarihi Erbil Kalesinin önündeki meydanda toplanan vatandaşlar - Yılbaşına özel ışıklandırılmış ağaçlar - Erbil caddelerinde yoldan geçen araçlarERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentindeki pek çok cadde ve sokak, yeni yıl öncesinde renkli ışıklar ile süslendi. Hıristiyan vatandaşların yoğunlukta olduğu Ankawa ilçesi, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı noktalardan biri olarak belirlendi. Yılbaşı gecesinde kutlamaların yapılacağı Tarihi Erbil Kalesinin önündeki meydanda çeşitli hazırlıklar yapıldı.

Yılbaşı Yeni Yıl 

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