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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Irak'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale (3) - BAĞDAT

Irak'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale (3) - BAĞDAT

- Bağdat 'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin etrafında toplanan göstericiler - Irak bayrakları taşıyan göstericiler - Bir binanın çatısına çıkan göstericinin Irak bayrağı sallaması - Irak güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etmesi - Göstericilere ağız maskesi dağıtılması - Müdahale sırasında yaralanan bir kişiye müdahale edilmesi Bağdat 'taki gösterilerde ölü sayısı 2'ye yükseldiBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat 'taki hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere sert müdahalesi sonucu 1 kişi daha yaşamını yitirdi.Tahrir Meydanı'na gelen onlarca ambulans, atılan gaz bombalarından etkilenen yaralıları çevredeki hastanelere taşıyor.Tahrir Meydanı'ndan hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu daha önce de 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Güvenlik Güçleri Ses Bombası Göz Yaşartıcı Gaz Hükümet Hükümet Karşıtı 

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