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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Irak'ta Türkmen üsteğmene suikast - KERKÜK Haberi

Irak'ta Türkmen üsteğmene suikast - KERKÜK Haberi

- Üsteğmen Felah Hasan'ın cenaze töreninden detaylar - Yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanması - Türkmen üsteğmenin yakınlarından Mardin Gökkaya ile röportajKERKÜK (AA) - Irak'ta Türkmen üsteğmen, Süleymaniye - Kerkük kara yolu üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetti.Olaya ilişkin AA muhabirine konuşan Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, Kerkük 'te istihbarat biriminde üsteğmen olarak görev yapan Felah Hasan'ın Kerkük - Süleymaniye kara yolu üzerinde Kani Şeytan mevkisinde suikasta uğradığını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.
Hasan'ın seyir halindeki aracının içerisinde saldırıya uğradığını belirten Kemal, aynı araçtaki iki kişinin de yaralandığını söyledi.

Kemal, faillerin bulunması ve olayın aydınlatılması için Süleymaniye ve Kerkük emniyet müdürlüğünün ortak soruşturma başlattığı bilgisini verdi.Türkmen üsteğmenin yakınlarından Mardin Gökkaya, Türkmenlere yönelik son 15 yıldır devam eden cinayetlere son verilmesi çağrısında bulundu.Hasan'ın naaşı, askerler ve yakınlarının katıldığı törenle, toprağa verilmek üzere Necef'e uğurlandı.

Muhabir Silahlı Saldırı Emniyet Müdürlüğü Cinayet Saldırı 

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