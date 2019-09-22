Irak'ta turistik bölgelere yoğun ilgi

- Sipe şelalesinden detaylar - Şelalenin önünde biriken suda yüzen çocuklar - Selfi çekilen vatandaşlar - Şelaleyi ziyaret edenlerden detaylarIrak'ın Duhok kentine bağlı Akre ilçesinde yer alan Sipe Şelalesini her gün yüzlerce Iraklı turist ziyaret ediyor. Çocuklar şelale suyuna girerek serinlemeye çalışırken pek çok vatandaş güzel manzara önünde fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor.
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