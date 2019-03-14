Irak'ta Tarım Fuarı - BAĞDAT

- Sebze, meyve, hayvansal gıda gibi çeşitli ürünlerin sergilendiği stantlar - Türk şirketlerin stantlarından görüntüler - Iraklıların fuardaki stantları ve ürünleri incelemesiBAĞDAT - (AA) Irak Tarım Bakanlığının düzenlediği "11. Tarım Haftası ve Ağaç Günü" dolasıyla başkent Bağdat 'ta fuar düzenlendi. Fuara, Türkiye, Mısır, Kanada gibi ülkelerden çok sayıda şirket katıldı. Sebze, meyve, hayvansal gıda gibi çeşitli ürünlerin sergilendiği fuara Iraklılar yoğun ilgi gösterdi. Fuar 21 Mart'a kadar devam edecek.
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