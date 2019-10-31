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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Irak’ta Şiddet Dinmiyor, Ölü Sayısı 100’e Yükseldi Haberi

- Irak’ta Şiddet Dinmiyor, Ölü Sayısı 100’e Yükseldi Haberi

Sinek köprüsü beton yıkılması

( ERBİL ) - Irak’ta şiddet dinmiyor, ölü sayısı 100’e yükseldi ERBİL

Biber Gazı Güvenlik Güçleri Siyasi Parti Yazılı Açıklama Hükümet Karşıtı 


- Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protesto gösterilerinin 6. gününde ölenlerin sayısı 100’e yükselirken, ABD Bağdat Büyükelçiliği binası yakınlarına havan topu düştü. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat ve güney illerinde 6 gündür devam eden protesto gösterilerinde ölenlerin sayısının 100’e yükseldiği belirtilerek, olaylarda güvenlik güçleri ve protestocular olmak üzere toplam 5 bin 500 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca ABD Bağdat Büyükelçiliği binası yakınlarına havan topu düştüğü açıklandı. Meydana gelen şiddet olayları sonucu 399 kişinin gözaltına alındığı, 343 kişinin serbest bırakıldığı aktarıldı. Açıklamaya göre, siyasi parti ve hükümet binaları olmak üzere toplam 98 binanın olaylarda hasar gördüğü bildirildi.
Öte yandan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet konakları ve ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’de ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası yakınlarında bulunan Babilyon lokantası yakınlarına havan topu düşmesi sonucu 1 güvenlik güçleri mensubu hayatını kaybederken, başka bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı aktarıldı. 5 günden bu yana hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’ndeki barikatı geçemeyen protestocular, gece aynı bölgeye giderek Sinek Köprüsü’nü geçmeye çalıştı. Sinek Köprüsü’nde güvenlik güçlerinin kurduğu dev beton barikatları deviren protestoculara güvenlik güçleri biber gazı ve gerçek mermiyle müdahale etti.
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