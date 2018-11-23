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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Irak'ta sel 7 can aldı - KERKÜK

Irak'ta sel 7 can aldı - KERKÜK

- Irak'ın Kerkük kenti - Kerkük 'e bağlı Altunköprü ilçesinde sel sonucu zarar gören bazı yollar ve tarım arazileriIrak'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, en az 3 bin evin zarar gördüğü belirtildi.Ülkenin kuzeyindeki başta Salahaddin olmak üzere Musul ve Kerkük 'te şiddetli yağışlar bölge sakinlerini etkiledi.Irak'taki yerel medyaya konuşan sağlık ve güvenlik yetkilileri, selin vurduğu Salahaddin vilayetinin Şırgat ilçesinde 2 kadın ve 5 çocuğun öldüğünü ifade etti.
Şırgat ilçesi Kaymakamı Ali Dudih de yaptığı açıklamada, sel sularının ilçede büyük bir yıkıma sebebiyet verdiğini ve ilk tespitlere 3 bin evin ağır hasarlı olduğunu söyledi.

- Kriz masası kurulduSel olayından sonra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yayınladığı yazılı açıklamada, sel suların vurduğu Şırgat başta olmak üzere Salahaddin ve Musul vilayetindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.Abdulmehdi, bölgeye ivedi bir şekilde yardım ulaştırılması, hasarların tespit edilmesi ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için olası şiddetli yağış ihtimaline karşı kriz masası kurulduğunu belirtti.
- Irak polisi 8 Peşmerge'yi kurtardıÖte yandan Kerkük 'te federal polisten yapılan açıklamada, vilayetin Altunköprü ilçesinde konuşlanan ve sel sularının ortasında mahsur kalan 8 Peşmerge'nin kurtarıldığı kaydedildi.

Polis Can Güvenliği Tarım Şiddetli Yağış Yazılı Açıklama 

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